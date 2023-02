A opinião de Schmidt sobre a cor do cartão mostrado a Sasso no penálti sobre Rafa

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre se o cartão amarelo mostrado a Sasso no momento da falta sobre Rafa na grande área do Boavista, que deu origem ao pontapé de penálti entretanto desperdiçado por João Mário, deveria ter sido de outra cor, Roger Schmidt optou por não comentar. O técnico alemão alegou que ainda não tinha visto as imagens em vídeo.



"É muito difícil para mim [dizer alguma coisa sobre o lance] porque eu não revi as imagens. Por isso, não posso dizer nada sobre o lance."