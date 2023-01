A palestra incrível de Abel Ferreira antes da vitória na Supercopa: «Nunca se olha para cima nem para baixo»

A carregar o vídeo ...

"Nunca se olha para cima nem para baixo, sempre nos olhos. E é isso que vamos fazer hoje. Nós vamos cumprimentá-los e é nos olhos deles que vamos fazer, vamos competir lá dentro nos olhos deles". A palestra pré-jogo de Abel Ferreira está a causar sensação no Brasil. O técnico do Palmeiras abordou uma frase personalizada para cada jogador antes da Supercopa com o Flamengo, conquistada no sábado.