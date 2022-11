A palestra que 'virou' o Argentina-Arábia Saudita: «Peguem no telemóvel e tirem fotos ao Messi se quiserem...»

A carregar o vídeo ...

A Arábia Saudita surpreendeu o Mundo ao ganhar à Argentina, num jogo no qual até chegou ao descanso a perder. Aí foi decisiva a palestra de Hervé Renard, que aqui poderá ver neste vídeo, partilhado pela Federação Saudita.



"Que estamos aqui a fazer? É esta a nossa pressão? Pressão significa avançar no campo. O Messi tem a bola no centro do campo e vocês ficam quietos na defesa! Tirem os telemóveis e façam uma foto com ele, se quiserem... Aos que estão à frente, na defesa, têm de segui-los. Nós avisámos e vocês viram o que fizeram? Não sentem nada? Não acreditam que são capazes de dar a volta? Não o sentem? Então joguem tranquilos. Vamos lá, rapazes, isto é o Mundial! É para dar tudo. Quando estão em frente da área, ficam assim... Sejam ativos!", disse o técnico, numa palestra bastante dura que, ao que parece, resultou em pleno.