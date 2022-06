A carregar o vídeo ...

Mesut Özil continua à parte do plantel do Fenerbahçe de Jorge Jesus, mas isso não impede o internacional alemão de se manter em forma antes do arranque oficial da nova temporada. "Se estiveres preparado, não precisas de te preparar", escreveu o criativo de 33 anos, na legenda de um curto vídeo publicado nas redes sociais.