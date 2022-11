A pergunta sobre o título que levou Schmidt à gargalhada na conferência após o Estoril-Benfica

A carregar o vídeo ...

Confrontado com a vantagem pontual para os rivais à 12.ª jornada, Roger Schmidt sublinhou (depois de algumas gargalhadas à mistura) que "ainda há um longo caminho pela frente" para o Benfica chegar ao tão desejado título de campeão nacional. "Ainda faltam disputar 22 jogos, que pelas minhas contas são uns 66 pontos. Nós temos 8 pontos de vantagem, por isso, decididamente, ainda não somos campeões nacionais", atirou.



"Qual é a jornada em que estamos? Estamos na 12.ª jornada, penso que ainda falta um pouco [para ser campeão nacional]. Ainda faltam disputar 22 jogos, que pelas minhas contas são uns 66 pontos. Nós temos 8 pontos de vantagem, por isso, decididamente, ainda não somos campeões nacionais. Ainda há um grande caminho pela frente, estamos numa boa situação e o nosso objetivo é sermos campeões. Estamos a jogar neste momento, mas o nosso desafio é conseguirmos fazê-lo durante toda a temporada. Conseguirmos estar sempre num nível alto durante todo o ano, com concentração, disciplina e também com vitórias. Queremos fazer isso durante toda a época. Depois, claro que teremos a nossa chance de sermos campeões."