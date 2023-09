A pergunta sobre Pepe que deixou Xavi a rir

A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Barcelona frente ao Sevilha (amanhã, 20h), Xavi foi questionado por um dos jornalistas sobre Pepe. O treinador dos catalães não escondeu as gargalhadas em relação à pergunta. O Barcelona, recorde-se, depois de jogar com o Sevilha, tem encontro marcado com o FC Porto para fase de grupos da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20 horas [Vídeo: Youtube Marca]