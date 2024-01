A polémica expulsão de Henrique Arreiol no jogo entre os sub-23 do Sporting e do Famalicão

A carregar o vídeo ...

Henrique Arreiol, jovem médio de apenas 18 anos do Sporting, foi esta terça-feira expulso nos minutos finais do encontro com o Famalicão, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. O centro-campista viu o segundo cartão amarelo da partida, num lance algo polémico. Apesar de mostrar-se incrédulo com a decisão do juiz, Henrique Arreiol não contestou com o árbitro e saiu do terreno de jogo. O jogo viria a terminar sem golos. [Vídeo: Canal 11]