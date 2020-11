A polémica festa que coloca Jesé Rodríguez como alvo: adeptos pedem para PSG tomar atitude

A carregar o vídeo ...

Jesé Rodríguez, que na última temporada esteve emprestado pelo PSG ao Sporting, volta a estar no centro de uma polémica e os adeptos do clube francês já vieram pedir para que o jogador seja excluído do grupo de trabalho. Em causa está a festa de aniversário de Aurah Ruiz - mãe de um dos filhos do futebolista e novamente sua namorada, depois de muitas guerras públicas. E as imagens divulgadas durante o fim de semana mostram que na festa estavam mais de seis pessoas, sem máscaras ou distanciamento social.