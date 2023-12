Está feito o empate na Luz, com Rafa Silva a ser o autor do golo do Benfica. O criativo apareceu na grande área do Farense e, à ponta-de-lança, surgiu ao primeiro poste para desviar para o fundo das redes da baliza adversária. Fica a ideia de que a bola poderá ter sido desviada pelo defesa antes de entrar na baliza. A assistência foi de Aursnes.