A primeira aparição pública de Peng Shuai após as acusações a um político chinês

A carregar o vídeo ...

A tenista chinesa Peng Shuai disse que "nunca acusou ninguém de abuso sexual" e que o sua publicação na rede social Weibo a 02 de Novembro era um "assunto privado" sobre o qual as pessoas têm "mal-entendidos". As declarações, que pode ver neste vídeo, foram feitas ao órgão de comunicação de Singapura Lianhe Zaobao. A tenista esteve em Xangai a participar num evento com outras estrelas do desporto chinês, como o antigo jogador de basquetebol Yao Ming. Abordada pela jornalista, Peng Shuai não escondeu o nervosismo numa fase inicial, para mais tarde negar que tenha acusado o ex-vice-primeiro-ministro chinês.