A partir do hospital, Romain Grosjean deixou a sua primeira mensagem após o grave acidente que sofreu no Grande Prémio do Bahrein. Na sua mensagem, carregada de boa disposição - algo incrível depois do enorme susto que o piloto terá sofrido -, o francês assume que o Halo lhe salvou a vida e agradece a todos os que o socorreram naquele momento que podia ter sido trágico.