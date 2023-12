A queda deve ter doído, mas a foto não faltou: fotógrafo do Mérida-Málaga torna-se viral após este momento

A carregar o vídeo ...

O minuto 21 do Mérida-Málaga, encontro da ronda 16 do Grupo 2 da Primera RFEF, ficou marcado por um momento hilariante. Nos festejos do golo de Chuma, avançado do Mérida que fez o empate na partida, um fotógrafo correu junto à linha final com o objetivo de obter a melhor foto (ou fotos) possível, mas acabou por escorregar na relva molhada e dar uma queda daquelas que pode deixar qualquer um de baixa. Mesmo no chão, este fotógrafo brilhou pelo profissionalismo... acabando por tirar não perder tempo e tirar as fotos que precisava do momento dos festejos.