O Palmeiras venceu esta quarta-feira na visita ao Emelec (3-1) em jogo da Libertadores, mas as dificuldades para Abel Ferreira surgiram no final do encontro. O treinador português interrompeu, em conferência de imprensa, uma pergunta 'supersónica' em castelhano dirigida a Gabriel Veron, avançado do verdão, pedindo ao jornalista para falar... mais devagar. (: TV Palmeiras)