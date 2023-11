A reação de Bruma à divulgação da convocatória de Roberto Martínez

A carregar o vídeo ...

Bruma assistiu à divulgação dano centro de treinos do Sp. Braga e, quando percebeu que estava na lista, não escondeu a alegria, recebendo felicitações de toda gente. "Que alegria enorme ser convocado novamente para a nossa seleção! Sempre acreditei que com trabalho seria possível. Estou ansioso por voltar a vestir as cores do nosso país", escreveu depois na sua conta de Instagram. Portugal defronta o Liechtenstein e a Islândia nos últimos de apuramento para o Europeu de 2024, para o qual já está qualificado. Os encontros realizam-se a 16 e 19 deste mês. (Vídeo Sp. Braga/Twitter)