A reação de uma criança ao golo de chapéu de Cristiano Ronaldo que promete tornar-se viral

Cristiano Ronaldo fechou a contagem do Al Nassr-Al Akhdoud () fruto de um. O português beneficiou de uma bola perdida, dominou de peito e, mesmo de longe, aproveitou o adiantamento do guarda-redes adversário para bisar no encontro. Desde as bancadas, uma criança, que se encontrava aos ombros de um adulto, assistiu a toda a jogada com os olhos bem abertos. A reação que esta criança teve, assim que se apercebeu que o remate de Ronaldo resultou em golo, já surge nas redes sociais do clube saudita e promete tornar-se viral.