A reação de Cristiano Ronaldo ao ver camisola do Sporting de 2002/03: «Bonita, hein? É para mim?»

Cristiano Ronaldo foi surpreendido esta segunda-feira, depois do jogo do Al Nassr com o Monastir, por uma sua fã com uma camisola do Sporting da época 2002/03, com o nome do avançado português nas costas. "Bela camisola, hein? É para mim?", atirou CR7, que foi de imediato em direção da fã para lhe deixar o tão desejado autógrafo.