A reação de Klopp ao assumir de erro dos árbitros: «Isso ajuda quem agora?»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp estava na sala de conferências de imprensa, a analisar o jogo, quando a Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) inglesa reconheceu o erro no golo anulado a Luis Díaz no Tottenham-Liverpool . Confrontado com a posição, o técnico foi claro na análise."Isso ajuda quem agora? Tivemos uma situação similar no jogo com o Manchester United... o Wolves teve pontos nesse jogo? Não... Não vamos ter pontos por isto, por isso não ajuda. Ninguém espera decisões a 100% certas no campo, mas todos pensamos que, quando o VAR entra em ação, torne as coisas mais fáceis. Não sei por que estão tão sob pressão. Diria que hoje a decisão foi tomada muito rapidamente. Muda o momento do jogo. Aquele golo, numa jogada tão bem jogada, mudava o jogo", disse.