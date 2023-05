A reação de Raúl Jiménez quando adepta lhe pediu para assinar uma camisola do Benfica

A carregar o vídeo ...

Uma jovem adepta do Benfica divulgou esta quarta-feira registos do momento em que esteve com Raúl Jiménez à saída do centro de treinos do Wolverhampton. A jovem pediu ao avançado internacional mexicano que assinasse uma camisola dos encarnados e ainda... uma fita da universidade, apesar de Raúl Jiménez não saber do que se tratava. Na fita, é ainda possível ver uma foto da adepta com o jogador no Aeroporto de Lisboa. [Vídeo: btw_rita/Twitter]