Rui Vitória foi esta quarta-feira surpreendido, em plena conferência de imprensa no final do Spartak Moscovo-Benfica, ao saber que Dmitri Popov, diretor-desportivo da formação russa, se tinha demitido ao intervalo do jogo com as águias. Eis a reação do treinador português, que pediu estabilidade à estrutura presidida por Leonid Fedun. [Vídeo: BTV]