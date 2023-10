A reação de Sadio Mané ao ser substituído no Al Nassr-Abha

A carregar o vídeo ...

Sadio Mané não gostou de ser substituído por Luís Castro no decorrer da partida entre Al Nassr e Abha, a contar para o campeonato saudita, e não deixou de manifestar o seu desegrado à medida em que se encaminhava para fora das quatro linhas. O futebolista senegalês recebeu um cumprimento de Alex Telles, do treinador português e de um outro elemento da equipa técnica do Al Nassr, aproveitando para ir questionando a sua saída de campo.