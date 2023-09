A reação dos jogadores do Vilar de Perdizes ao saberem que vão defrontar o FC Porto na Taça

A carregar o vídeo ...

O sorteio da Taça de Portugal ditou esta quarta-feira que o Vilar de Perdizes, emblema do Campeonato de Portugal, irá receber o FC Porto na 3ª eliminatória da prova rainha do futebol português. E alguns jogadores do clube, que assistiram em casa, festejaram bastante o facto de terem pela frente os dragões. [Vídeo: Instagram Campeonato das Oportunidades]