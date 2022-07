Ulsan Hyundai e Daegu empataram no último sábado (1-1), em jogo da 21.ª ronda do campeonato sul-coreano. O primeiro golo da partida foi apontado ao minuto 73, pelo avançado brasileiro Leonardo Souza, que de costas para a baliza recebeu uma bola difícil e bateu o guardião adversário. A reação dos comentadores diz tudo. [Vídeo: One Football]