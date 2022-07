A reflexão de Pablo Aimar que dá que falar: «Na minha opinião, um miúdo de 14 ou 15 anos tem de ser mais selvagem»

A carregar o vídeo ...

Pablo Aimar, antigo médio do Benfica, é agora treinador e falou sobre o futebol atual numa intervenção que está a dar que falar na Argentina. O selecionador argentino sub-17 garantiu que "não se treinam miúdos e adultos de forma igual". "Na minha opinião, um miúdo de 14 ou 15 anos tem de ser mais selvagem. Com o tempo, as questões táticas irão sendo incorporadas", frisou Aimar. [Imagens: Fundação River Plate]