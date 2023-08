A carregar o vídeo ...

A brasileira Marta foi esta terça-feira porta-voz da seleção brasileira na antevisão do jogo da seleção canarinha diante da Jamaica, do Mundial feminino, deixando uma declaração, em lágrimas, que está a dar que falar. É uma reflexão muito interessante da lendária jogadora brasileira, de 37 anos, que mostra a evolução do futebol feminino nos últimos tempos.