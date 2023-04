A resposta curiosa de Mourinho a jornalista: «Prometo-te que, se perder, vou dormir, não vou chorar»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho protagonizou uma curiosa e bem humorada conversa com um jornalista holandês na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Feyenoord. Após um jogo em que a sua Roma perdeu, o técnico português foi questionado sobre o que faltou para vencer e a resposta, juntamente com todo o diálogo, foi bastante interessante.



"Marcar golos. Colocar a bola na baliza. Tão simples quanto isso... Sim, tivemos as nossas chances. Mas o futebol não tem a ver com as chances, mas sim sobre marcar golos. Hoje [ontem] concordas, mas nos últimos dez meses andaste a chorar... E eu digo-te que não devias chorar. Sabes porquê? Porque não podes ganhar um jogo que perdeste. Perdeste um jogo, já não o podes ganhar. O único problema é que hoje [ontem] o jogo não terminou, é apenas o intervalo. Prometo-te que, se perder, vou dormir, não vou chorar. E vou continuar a dormir sem ter pesadelos durante dez meses", disse o técnico, em alusão ao facto do Feyenoord na época passada ter perdido a final da Liga Europa precisamente diante da Roma.