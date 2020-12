A carregar o vídeo ...

Este é o momento em que o médio do Flamengo, Gerson, e o treinador do Bahia, Mano Menezes, trocam argumentos, na sequência da denúncia de racismo que o futebolista do Flamengo diz ter sofrido. "Agora virou malandragem", acusou Mano Menezes, que entretanto foi demitido.