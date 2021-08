A 'revelação' de Nelson Évora

A carregar o vídeo ...

O atleta do triplo salto Nelson Évora, campeão olímpico em 2008, revelou este sábado que se submeteu a uma operação ao menisco em março deste ano, ficando com menos de 18 semanas para preparar os Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Évora, que aos 37 anos entra em prova na terça-feira no triplo salto, revelou, na rede social Instagram, que sofreu "uma pequena lesão no menisco" e teve de "correr contra o tempo" após a cirurgia . [Vídeo Instagram Nelson Évora]