A revelação de Rio Ferdinand sobre Garnacho e Messi às custas de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Alejandro Garnacho nunca escondeu a sua admiração por Cristiano Ronaldo e, ao que parece, esse facto não tem agradado muito a Lionel Messi. De tal forma que, segundo revelou esta terça-feira Rio Ferdinand, o craque do Inter Miami até deixou de seguir o jovem jogador.



"O que mais gosto nele? Ele não quer saber. Disseram-me que o Messi o deixou de seguir [nas redes sociais] porque ele não tem problemas em assumir que prefere o Ronaldo. Diz publicamente, não quer saber, 'sou fã do Ronaldo'. Quem é o melhor de sempre? Ronaldo. Mesmo quando está na seleção argentina", disse o antigo defesa, no podcast Vibe with Five.