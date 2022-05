A carregar o vídeo ...

Na véspera de defrontar a Itália no Troféu Artémio Franchi, que coloca frente a frente as seleções campeãs da Europa e da Amédica do Sul, em Wembley, a Argentina partilhou um vídeo, narrado por um italiano, a explicar o que é a 'scaloneta' [nome dado à equipa treinada por Lionel Scaloni]. (Vídeo Selección Argentina/Twitter)