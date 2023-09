A carregar o vídeo ...

António Silva, Arthur Cabral, Florentino Luís e Chiquinho juntaram-se esta sexta-feira para tentarem adivinhar os ratings de cada um nas suas cartas do novo EA Sports FC 24. Os quatro jogadores ficaram surpreendidos com as suas pontuações no jogo, especialmente o médio defensivo das águias. [Vídeo: SL Benfica]