A carregar o vídeo ...

Momentos antes do apito inicial do, jogo da 10.ª jornada da Premier League, as duas equipas prestaram um minuto de silêncio pela morte de Diego Armando Maradona. Carlo Ancelotti, treinador dos toffees, foi um dos mais emocionados, como é possível ver nas imagens. [Vídeo: Football Daily]