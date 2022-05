A carregar o vídeo ...

O Manchester City sagrou-se campeão inglês no domingo ao bater o Aston Villa (3-2) , e no seio dos citizens continua a viver-se um ambiente de festa. Bernardo Silva e Grealish proporcionaram este momento de boa disposição, em que o internacional português brinca com o colega e recebe resposta quase imediata. (: Twitter)