A volta olímpica de Sá Pinto após garantir final da Taça do Irão

O Esteghlal de Ricardo Sá Pinto apurou-se, na quarta-feira [ontem], para a final da Taça do Irão, depois de golear o Nassaji Mazandaran, por 4-0, nas meias-finais da competição. No final da partida, o treinador português recebeu cânticos dos adeptos enquanto deu uma volta olímpica ao estádio Azadi. "Sá Pinto, I love you" [Sá Pinto, nós adoramos-te, em inglês], podia ouvir-se desde as bancadas.