Os pontapés de bicicleta são uma espécie de marca registada de Rony, mas há quem tente imitar o avançado do Palmeiras, mesmo que sem sucesso. Como o caso de Abel Ferreira, que esta terça-feira, no meio da peladinha do Verdão, procurou também ele marcar dessa forma. O resultado... não foi o melhor.