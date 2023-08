A carregar o vídeo ...

O Palmeiras perdeu na madrugada deste domingo por 2-1 diante do Fluminense, na 18.ª jornada do Brasileirão, e pode ficar agora a 15 pontos do líder Botafogo. Abel Ferreira, na conferência de imprensa pós-jogo, responsabilizou-se pela derrota. [Vídeo Twitter Jovem Pan Esportes]