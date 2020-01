Abel Braga e o sucesso do Flamengo de Jesus: «O trabalho está a ser terminado, eu é que o comecei»

A carregar o vídeo ...

Abel Braga saiu do Flamengo no final de maio, tendo sido substituído por Jorge Jesus. O Flamengo viria a conquistar a Taça Libertadores e o Brasileirão - está ainda na final do Mundial de Clubes - com o treinador português, mas o brasileiro diz que o seu trabalho também deve ser lembrado. [Imagens: Esporte Interativo]