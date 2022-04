Abel critica 'olés' dos adeptos: «Em Portugal isso acontece noutro desporto...»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira estreou-se a vencer nesta edição do Brasileirão ao superar (3-0), na 3ª jornada, o Corinthians de Vítor Pereira, o qual dobrara a 2ª ronda na liderança... cem por cento vitorioso. O Verdão faturou por Gómez (14’), Rony (19’) e Dudu (71’). No final do encontro, Abel não escondeu a irritação de ter ouvido 'olés' dos adeptos