Abel e a exigência de ganhar sempre: «Gostamos de filé mignon mas às vezes temos de comer uma coxinha de frango»

Os adeptos do Palmeiras querem reforços e Abel Ferreira explica na conferência de imprensa depois do empate com o São Paulo que o clube quer jogadores feitos e não para serem formados. O técnico português explica que o Verdão está a tentar contratar, seguindo sempre o caminho da estabilidade, mas avisa: "o clube não vai ganhar sempre". (Vídeo YouTube/Palmeiras)