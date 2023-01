Abel e o "hábito de ganhar" do Palmeiras: «A presidente até disse que lhe doía o pescoço...»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras bateu, esta quarta-feira, o Ituano (3-1) para o Campeonato Paulista. No final do jogo, Abel Ferreira foi questionado acerca do calendário congestionado do clube e da formação do verdão, altura em que deixou muitos elogios aos jogadores jovens do clube e até revelou um momento curioso (e engraçado) durante conversa com a presidente do clube, Leila Pereira. (Vídeo: TV Palmeiras)