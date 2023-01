A carregar o vídeo ...

O Nottingham Forest oficializou, esta segunda-feira, a contratação do médio brasileiro Danilo, que na temporada passada foi um dos destaques do Palmeiras de Abel Ferreira. O verdão partilhou o momento em que o treinador português, emocionado, se despede do seu 'pupilo', dando-lhe alguns conselhos para o futuro. (Vídeo: Palmeiras TV)