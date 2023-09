A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira foi questionado sobre as dificuldades que o Palmeiras tem tido para marcar golos nos últimos jogos, mas o treinador desmistificou a questão e desafiou o jornalista a "olhar para os números". "Você sabe quem é a equipa com mais golos feitos no campeonato brasileiro?", questionou o técnico português. (Vídeo ESPN Brasil)