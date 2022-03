A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu esta quarta-feira por 3-1 no reduto do São Paulo, em encontro da primeira mão da final do Campeonato Paulista. Em conferência de imprensa após o apito final, o treinador português foi muito crítico com um alegado penálti não assinalado a favor do verdão (Vídeo: TV Palmeiras)