Abel Ferreira ficou a saber depois do jogo do Palmeiras com o Grémio que Walewska Moreira de Oliveira, ex-jogadora de voleibol brasileira, campeã olímpica em Pequim'2008, morreu de forma súbita, aos 43 anos. O técnico tinha estado com Walewska apenas há dois dias e ficou chocado com a notícia. (Vídeo ESPN Brasil)