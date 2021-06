Abel Ferreira dá lição sobre como motivar os jogadores e estudar o adversário

A carregar o vídeo ...

Conhecido por ser um treinador apaixonado, emotivo e estudioso, Abel Ferreira volta esta terça-feira a ser falado no Brasil por uma palestra que o treinador português deu aos seus jogadores antes do duelo com o Independiente del Valle, de Renato Paiva, a contar para o Grupo A da Libertadores. O 'Verdão' viria a golear nessa partida por 5-0. É caso para se dizer que a palestra deu resultado. [Vídeo: Nosso Palestra / YouTube]