A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira foi questionado sobre as opções do Palmeiras para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, frente ao Boca Juniors, e desafiou o jornalista a fazer a escolha. O 'bate-boca' aconteceu na conferência de imprensa depois do encontro da primeira mão, na Argentina, que terminou com um. (Vídeo SportsCenterBrasil/Twitter)