A carregar o vídeo ...

Num novo caso de arbitragem na vitória do Palmeiras frente ao Corinthians , Abel Ferreira viu um cartão amarelo por reações efusivas, com o seu adjunto João Martins a protestar com fita adevisa na boca . Na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador português questionou as regras sobre as reações do banco e pediu mesmo... algemas