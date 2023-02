A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira deixou reparos à forma como é tratado pelos jornalistas no Brasil, a propósito do seu comportamento na área técnica do Palmeiras. O treinador reconhece que tem melhorar e acabou por dissertar sobre o seu papel na equipa. "Não vim para o Brasil fazer amigos", garantiu depois da vitória do Verdão, por 3-1, diante do Santos. (Vídeo ESPN)