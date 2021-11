Abel Ferreira: «Há um ano ninguém dava nada pelos jogadores e ganhámos dois grandes títulos»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira providenciou muitas alterações na equipa inicial do Palmeiras no último jogo com o São Paulo, que terminou com a derrota da sua equipa, por 0-2, frente ao rival no campeonato. Os adeptos não gostaram da decisão tomada pelo técnico português e demonstraram-no nas bancadas. Questionado sobre as suas mudanças na equipa, Abel Ferreira falou sobre o calendário e lembrou o plano que vai ser "até ao fim", o mesmo que já deu ao Verdão dois importantes títulos 21 anos depois - a Libertadores e a Taça do Brasil. [Vídeo: Palmeiras]