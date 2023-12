A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira deixou duras críticas ao relvado do estádio do Palmeiras, considerando mesmo que pode vir a gerar algumas lesões. O treinador português do Verdão considerou, depois da vitória de ontem, diante do Fluminenseque o tapete verde tem de ser mudado "urgentemente". (Vídeo Globoesporte/Twitter)