Abel Ferreira falou dos níveis de exigência a que estão sujeitos os agentes do futebol, explicando que se o mesmo acontecesse com outros setores da sociedade, as coisas seriam diferentes. O treinador português do Palmeiras reconheceu, porém, depois do empate com o Bragantinoque os brasileiros "sofrem de uma doença boa", que é a paixão pelo futebol. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)